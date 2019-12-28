На Урале самолет готовится к аварийной посадке

Из-за неполадки борт вынужден вернуться в аэропорт.

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» готовится к аварийной посадке в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Рейс U62931, следующий из Екатеринбурга в Симферополь, должен был вылететь в 13:00, фактический вылет состоялся в 14:09, в пункт назначения самолет должен был прибыть в 16:52.

Как сообщают средства массовой информации, лайнер А-320 возвращается в аэропорт «Кольцово» из-за того, что сработал датчик неисправности. В данный момент самолет, на борту которого около 200 человек, летает кругами, чтобы сжечь топливо.



