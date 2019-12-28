Самолет «Уральских авиалиний» благополучно сел в Екатеринбурге

Капитану судна пришлось несколько часов сжигать топливо.

Послушать 00:00

В аэропорту «Кольцово» приземлился рейс, следовавший из Екатеринбурга в Симферополь. Самолет вылетел из аэропорта около 16 часов, но из-за того, что сработал датчик неисправности, было принято решение возвращаться в «Кольцово». На борту находилось 149 человек, сообщают РИА-Новости.

Ссылаясь на пресс-службу аэропорта, издание отмечает, что посадка прошла успешно, никто не пострадал. С пассажирами уже работают представители авиакомпании, а аэропорт работает без ограничений.

Напомним, что для того, чтобы приземлиться, пилоту пришлось кружить над городом несколько часов, чтобы сжечь топливо.