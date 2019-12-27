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Падение самолета, летевшего из Алматы в
Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. По прибытию были организованы аварийно-спасательные работы, 88 пассажирам оказана помощь по эвакуации. Фюзеляж столкнулся с новостройкой, в жилом доме никого не было, — сообщает пресс-служба Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы КЧС МВД РК.
По первым данным, поступившим из Международного аэропорта Алматы, в авиакатастрофе погибли 12 человек. Федеральные СМИ сообщают, что количество погибших выросло.