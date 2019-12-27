Самолет, летевший из Алматы в Нур-Султан, упал сразу после взлета

Причины падения уточняются.

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Падение самолета, летевшего из Алматы в Нур-Султан , произошло сегодня, 27 декабря, в 07:18. Рейс № Z2100 авиакомпании Bek Air взлетал, но пропал с радаров в самом конце взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, борт задел двухэтажный дом, после чего упал. На борту находилось 95 пассажиров и команда, состоящая из 5 человек.



Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. По прибытию были организованы аварийно-спасательные работы, 88 пассажирам оказана помощь по эвакуации. Фюзеляж столкнулся с новостройкой, в жилом доме никого не было,

— сообщает пресс-служба Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы КЧС МВД РК.

По первым данным, поступившим из Международного аэропорта Алматы, в авиакатастрофе погибли 12 человек. Федеральные СМИ сообщают, что количество погибших выросло.