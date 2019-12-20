Дважды не смог взлететь самолет Sukhoi Superjet в аэропорту Челябинска

79 пассажиров до сих пор не могут попасть в Москву.

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Инцидент произошел сегодня утром, самолет Sukhoi Superjet 100, который в 8:00 должен был улететь в Москву, дважды не смог подняться в воздух. Причина была в том, что на воздушном судне не удавалось запустить двигатель. 79 пассажиров были перемещены в здание аэропорта, до того времени, пока вопрос не будет решен.

«С пассажирами общаются представители авиакомпании. Скорее всего, часть из них в течение дня „раскидают“ по трансферам, а часть улетит вечером», — сообщил пресс- секретарь аэропорта Сергей Куклев.

Сотрудники аэропорта ждут техников из авиакомпании, которые смогут разобраться в инциденте.