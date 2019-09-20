Убийцу и насильника приговорили к пожизненному заключению на Урале

Преступления мужчина совершал на территории Челябинской и Свердловской областей.

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В Свердловской области к пожизненному заключению приговорили мужчину, обвиняемого в разбойных нападениях, насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка и нескольких убийствах.

Осужденный Николай Агеев совершил большинство своих злодеяний в Челябинске. По данным Свердловского областного суда, он нападал на продавцов продовольственных магазинов с газовым ключом или молотком и похищал всю выручку.

Сбегая от представителей правоохранительных органов, мужчина прибыл в Каменск-Уральский в Свердловской области.

«В Каменске-Уральском у одного из магазинов с целью распития спиртных напитков он познакомился с мужчиной, к которому они отправились домой. По версии следствия, в ходе застолья гость оглушил хозяина жилища. Когда мужчина потерял сознание, злоумышленник похитил 19 тысяч рублей, а перед уходом изнасиловал и утопил в ванной 10-летнюю девочку, дочь сожительницы потерпевшего», — сообщили сайту «Первый областной» в Свердловском областном суде.

Николай Агеев не отрицал своей вины, и судом был признан виновным в серии разбойных нападений, изнасиловании несовершеннолетней, двух убийствах и двух покушениях на убийство. Ему было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.