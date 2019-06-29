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/ На Урале из-за беспорядков отменили выступление двух хедлайнеров фестиваля «Уральская ночь музыки»

На Урале из-за беспорядков отменили выступление двух хедлайнеров фестиваля «Уральская ночь музыки»

Во время концерта одного из артистов в многотысячной толпе зажгли фаер.
сегодня в 09:00
  |  Происшествия

Фестиваль «Уральская ночь музыки» ежегодно собирает в Екатеринбурге множество людей, объединенных желанием посетить выступления знаменитых музыкантов. 2019 год не стал исключением, зрителям пообещали более 100 концертных площадок и более 2000 музыкантов. Одними из хедлайнеров фестиваля стали рэперы Хаски и ЛСП, чьи выступления были отменены из-за давки в толпе, сообщает телеграм-канал Mash.

Во время выступления одного из артистов среди зрителей началась суматоха. Кто-то зажег фаер, люди получили травмы. К месту приехала скорая — кому-то оказали помощь прямо на месте, кого-то увезли. — пишет Mash.

В комментариях официальной группы фестиваля во «ВКонтакте» пользователи пишут, что проделали многокилометровый путь в Екатеринбург из-за выступлений именно этих артистов. Также, комментаторы жалуются на плохую организацию мероприятия.



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