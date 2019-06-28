/ Мастеров со всей страны зовут на Бушуевский фестиваль в Челябинскую область

Оружейников, кузнецов, граверов ждут в Златоусте.

Один из лучших этнографических фестивалей снова открывается в Челябинской области. Кузнецы, оружейники, граверы и другие мастера приедут в Златоуст, чтобы показать свои умения на разных площадках.

Бушуевский фестиваль состоится уже в 4 раз. Участников и гостей будут ждать в парке «Молодежный».

С площадки фестиваля будут курсировать экскурсионные автобусы на Златоустовскую оружейную фабрику и в Арт-музей пряника. Кульминацией фестиваля станет выступление ансамбля русской песни «Бабкины внуки».— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Гостей и участников ждут на трех площадках. «Оружейник» продемонстрирует украшенное оружие в стиле златоустовской гравюры, некоторые изделия даже внесены в Книгу рекордов России. В «Деревне кузнецов» будут члены Гильдии мастеров Урала, которые всех желающих научат ковать. Другие интересные ремесла, которые до сих пор распространены в России, покажет «Город мастеров».

Бушуевский фестиваль пройдет в Златоусте 13 и 14 июля.