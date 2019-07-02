/ В Челябинске пройдет фестиваль современного искусства «Белый квадрат»

В Челябинске состоится масштабный фестиваль современного искусства «Белый квадрат». Он пройдет в челябинском Доме архитектора с 1 по 4 августа. Гости фестиваля получат возможность прослушать лекции, посетить узкоспециализированные встречи для начинающих авторов.
Для непосредственного вовлечения зрителей в современное искусство помимо крупной выставки, будет организован маркет молодых художников, где посетители смогут приобрести работы начинающих авторов за небольшие деньги, например, ученическую рисунок или иллюстрацию на бумаге за 100 рублей. Это будут те авторы, у которых еще или не было выставок или они еще в поиске своего собственного художественного языка, — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Правительства Челябинской области.
На выставке будут представлены работы авторов из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Москвы, Миасса, Омской области.
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