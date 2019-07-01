В Челябинской области прошел Ильменский фестиваль авторской песни

Мероприятие посетило 19300 человек.

В Челябинской области в 43-й раз прошел Ильменский фестиваль авторской песни. Мероприятие, являющееся одним из официальных брендов Южного Урала, традиционно собирает множество людей. 2019 год не стал исключением, гостями фестиваля стали 19300 человек.



На двух сценах — Главной и Лесной, для зрителей выступили известные артисты: Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко, Галина Хомчик, арт-зонг дуэт «Мастер Гриша», заслуженный артист РФ Виктор Третьяков и многие другие. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе фестиваля.

Кроме выступлений артистов и конкурса авторской песни, на фестивале состоялась презентация сборника «Мировые песни в „Артеке“», в которой поучаствовал хор Детской студии Олега Митяева из Челябинска и Детской студии Олега Митяева из Пласта.



Напомним, что фестиваль проходил с 28 по 30 июня на территории ГЛК «Солнечная долина». Помимо Главной и Лесной сцены для гостей фестиваля была открыта новая площадка — творческое пространство «Шатёр». Здесь проходили прослушивания участников конкурса авторской песни, а также проводились творческие встречи с артистами и пресс-конференции .



Для того, чтобы все желающие смогли добраться до ГЛК «Солнечная долина», был запущен специальный автобусный маршрут с этой станции от железнодорожного вокзала — Миасс-I и обратно. Он курсировал каждый час.

