На Тургояке зафиксирован очередной лесной пожар

О возгорании сообщили отдыхающие на озере.

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Возле Тургояка вновь горят леса. Возгорание было зафиксировано сегодня, 17 июля, отдыхающими на озере. С водоёма было видно столб дыма, который засняла одна из очевидцев инцидента.



«Пожар на берегу Тургояка. Огромные клубы дыма. Это просто кошмар. Видно несколько очагов»,— сообщила сайту «Первый областной» очевидица происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области «Первому областному» подтвердили факт пожара. Однако специалисты поспешили заверить, что огонь не угрожает людям.

«Там горят леса, 1,2 гектара, угрозы для людей нет. До ближайшего населённого пункта 10 километров»,— пояснили в пресс-службе МЧС.

Отметим, что это не первый лесной пожар на Тургояке на этой неделе. Ранее горел лес возле «Золтого пляжа». Там были зафиксированы разные очаги площадью от 0,7 до 1 гектара. Также в минувшее воскресенье шесть возгораний было в лесных массивах.