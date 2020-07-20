Более 500 автомобилей эвакуировали с Тургояка

Доступ к озеру на некоторое время туристам ограничен.

Послушать 00:00

С воскресенья, 19 июля, в Миасском городском округе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за возникающих на территории муниципалитета лесных пожаров. Также теперь запрещено посещать леса, чтобы не допустить возможность возникновения новых очагов возгорания.

Всем туристам временно запрещено посещать главную достопримечательность Миасса — озеро Тургояк. Также было заявлено, что к водоему нельзя подъезжать на автомобиле, а нарушителей будут эвакуировать. Сделано это, чтобы пожарная техника могла беспрепятственно подъехать к очагу возгорания.

Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков поделился, что за прошедшие сутки возле Тургояка было эвакуировано более 500 машин туристов.

«На особо охраняемой природной территории озере Тургояк в районе Серебряных песков и Пугачевской поляны благодаря слаженной работе сотрудников регионального Минэкологии, отдела МВД России г. Миасса, отряда полиции особого назначения города Златоуст, управления ГОЧС города Миасса, в рамках объявленного ЧС, был ограничен доступ туристов на водоем. Более 1500 человек было направлено на отдых на соседние озера и водоемы», — сообщил Виталий Безруков.

Также были эвакуированы туристы и с диких пляжей Тургояка и его малодоступной местности. Никто не остался незамеченным. В региональном министерстве экологии вновь призывают туристов отказаться от поездок на озера и в леса в Миасском городском округе.

Напомним, что там горит лес на территории около 90 гектаров. В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55.