Спасатели потушили 120 гектаров горящего леса на Тургояке

Причиной пожара стал «человеческий фактор».

Послушать 00:00

Несколько дней спасатели не могли потушить крупный пожар, возникший в лесу возле озера Тургояк в Миасском городском округе. Тушение осложнялось горным рельефом местности и каменистой поверхностью, но вечером 20 июля возгорание локализовали.

Чтобы подвозить воду, спасатели использовали гидроциклы, а также в ход шли лопаты и ранцевые огнетушители.

«Для ликвидации возгорания привлекались силы и средства подразделений ГУ МЧС России по Челябинской области, Главного управления лесами Челябинской области. Большую помощь оказывали представители администрации Миасского городского округа. Из поселка Новогорный для усиления группировки прибыли специалисты Уральского учебного спасательного центра. Кроме того, для мониторинга обстановки была привлечена беспилотная летательная авиация чрезвычайного ведомства», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

И именно совместная работа сразу нескольких ведомств помогла утихомирить огненную стихию, разыгравшуюся в лесу. Всего горело 120 гектаров леса. На отдельных участках происходит тление кромки, поэтому там проводятся работы по дополнительной опашке, чтобы предотвратить повторные возгорания.

Причиной пожара стал, конечно же, именно человеческий фактор: люди, находясь на отдыхе, забывают о правилах поведения и техники безопасности. Результат этого — огромный ущерб, нанесенный природе.

На данный момент на территории Миасского городского округа действует режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что посещение лесов в принципе под строгим запретом, не говоря уж о разведении там открытого огня.

Поэтому в ГУ МЧС России по Челябинской области напомнили любителя шашлыков на природе, что для нарушителей режима ЧС предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа. А аналогичные действия, приведшие к ущербу более чем 250 тысяч рублей, могут привести к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 1 года.