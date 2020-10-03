На трассе под Златоустом сгорело кафе

Сотрудники МЧС устраняли возгорание почти два часа.

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Накануне вечером на трассе под Златоустом полностью сгорело кафе. Пожар начался в тот момент, когда в заведении находились посетители. На месте ЧП работала корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Известно, что инцидент произошёл около 8 часов вечера на 1745 километре трассы М-5 в кафе «У Светланы». Персонал общепита незамедлительно отреагировал на возгорание, эвакуировал посетителей и вызвал пожарных.

«Кафе горит буквально после отстройки: в 2015 году оно уже горело, и здание отстраивали заново. И теперь снова пожар. Там рядом расположена баня, она топилась, возможно, она стала причиной пожара. Здание уничтожено почти полностью»,— рассказала корреспондент ОТВ.

Владелец заведения Александр Крупкин также прибыл на месо ЧП. По его словам, ему позвонил охранник и сообщил о возгорании.

«Когда я приехал, кафе уже полыхало. Всё сгорело. К счастью, никто не пострадал, все успели эвакуироваться. Что касается версии о поджоге, пока сказать ничего не могу»,— рассказал Александр Крупкин корреспонденту ОТВ.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сайту «Первый областной» сообщили, что сначала загорелась баня, затем пламя перекинулось на кровлю кафе. На место выезжали пять пожарных расчётов, работали 22 человека личного состава. Пострадавших нет. Дополнительные обстоятельства пока выясняются.