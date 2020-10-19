Суд приостановил работу кафе в Ленинском районе Челябинска

В точке общепита выявили нарушения санитарных норм.

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Кафе «Жульен», расположенное на Копейском шоссе в Челябинске, будет закрыто для посетителей в течение 30 суток. Такое решение принял Советский районный суд города после проверки.

Причиной стали нарушения, выявленные в заведении. На деятельность кафе, расположенного в жилом доме, пожаловались соседи. В «Жульене» пекли хлеб, пироги, изготавливали полуфабрикаты и кондитерские изделия, при этом помещение не предназначено для общепита. Кроме того, из-за неправильно установленной вытяжки жильцы страдали от неприятных запахов.

В заведении не было отдельного туалета для посетителей и вентиляции. За уборку отвечал сотрудник, работающий без медкнижки. Также нашли массу других нарушений.

«Не соблюдается последовательность технологических процессов, а именно: имеется один вход для посетителей и загрузки пищевых продуктов, в производственных помещениях не оборудованы сливные трапы. В договоре на проведение дезинсекционных работ площадь помещения указана меньше, чем по договору аренды», — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

В суде предприниматель заявила, что нарушения устраняются. Однако ранее Роспотребнадзор уже выдавал предостережение об устранении замечаний. Согласно назначенному административному наказанию деятельность кафе приостановлена на срок 30 суток.