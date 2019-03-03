/ На трассе под Златоустом автобус с детьми вылетел в кювет

Ситуацию держат под контролем власти, сотрудники МЧС и ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Автобус с детьми вылетел в кювет на 1742 км трассы М-5 «Урал» сегодня, 3 марта. В транспортном средстве находились дети, следовавшие в Челябинск. Их эвакуировали, во время происшествия никто не пострадал. По предварительным данным причиной происшествия стал снегопад и плохая видимость на дороге.

Дети эвакуированы, администрацией Златоуста был предоставлен автобус, который везет их в Челябинск. Автобус, на котором изначально следовали дети — еще достают. — сообщают в дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал».

На данный момент происшествие полностью контролируют власти.

Ситуация с детьми, чей автобус застрял на трассе М5 при попытке избежать ДТП, находится в управляемой плоскости и под полным контролем властей, ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал"» и представителей МЧС. Жизни и здоровью ребят ничего не угрожает, у родителей и близких нет повода для лишнего беспокойства. Предприняты все меры для того, чтобы дети как можно скорее добрались до своих домов. В настоящий момент автобус продолжил движение к пункту назначения. — сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.