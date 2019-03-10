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/ На «несчастливом» участке трассы в Челябинской области снова застрял автобус

На «несчастливом» участке трассы в Челябинской области снова застрял автобус

Неделю назад на этом же километре в кювет улетел автобус с детьми.
сегодня в 11:30
  |  Происшествия

В Челябинской области сегодня ночью, на трассе М-5 «Урал», пассажирский автобус был вынужден остановиться, чтобы дождаться помощи. Как сообщают в дежурно-диспетчерской службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», из-за проблемы с тормозами водитель был вынужден остановить движение транспортного средства. В нем находились пассажиры, возвращавшиеся домой с горнолыжного курорта.

На данный момент пассажиров уже доставили домой, автобус забрали. Это произошло примерно в том же месте, где неделю назад застрял автобус с детьми. — рассказали сайту «Первый областной» в дежурно-диспетчерской службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Напомним, что вечером 3 марта, автобус с детьми, двигающийся в Челябинск, вылетел в кювет на 1742 километре трассы М-5 «Урал». Дети были эвакуированы, никто не пострадал.

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