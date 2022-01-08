На трассе М-5 в Челябинской области в ДТП погиб 19-летний водитель

Еще два человека госпитализированы с травмами

Сегодня днем, 8 января, на трассе М-5 под Миассом столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Киа Оптима». В результате скончался 19-летний водитель отечественного авто, еще двух южноуральцев доставили в больницу с травмами, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Смертельная авария произошла в 17:05. По предварительным данным, водитель «Лады» наехал на барьерное ограждение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Киа», за рулем которого находился 54-летний мужчина.

«В результате 19-летний водитель „Лады“ скончался на месте происшествия, пассажир „Лады“ и водитель „Киа“ получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, днем 7 января на трассе М-5 под Златоустом столкнулись две иномарки. В результате погибла 19-летняя девушка.

В тот же день в Магнитогорске произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате пассажир «Рено» — 45-летняя женщина скончалась, ее 11-летняя дочь попала в больницу с травмами.

Тем временем на трассе М-5 на участке от Аши до развязки на Чебаркуль ограничили движение транспорта до девяти утра 9 января.

