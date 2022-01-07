В ДТП на трассе М‑5 в Челябинской области погибла 19‑летняя девушка

Авария произошла на подъезде к Златоусту

В Челябинской области днем 7 января в столкновении двух иномарок на трассе М-5 под Златоустом погибла 19-летняя девушка и еще два человека пострадали. Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, погибшая ехала в Mitsubishi Lancer под управлением 24-летнего водителя. За рулем Ford Focus в момент аварии находилась 22-летняя жительница региона.



В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили информацию о случившемся.

«По предварительной информации, в дневное время на автодороге Москва — Челябинск 24-летний водитель Mitsubishi Lancer совершил столкновение с автомобилем Ford Focus под управлением 22-летнего водителя. В результате столкновения 19-летний пассажир скончался от полученных травм, водитель Ford Focus и пассажиры второй иномарки доставлены в больницу. Водитель Mitsubishi Lancer не пострадал», — рассказали ИА «Первое областное» в региональном полицейском главке.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. В том числе уточняется информация о пострадавших в столкновении. По предварительной информации, их двое.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий в регионе до полуночи 7 января ограничили движение транспорта на трассе М-5. Отказаться от выезда рекомендовано грузовым автомобилям, пассажирским автобусам, маршрутным и легковым такси на участке от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль.

