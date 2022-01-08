Движение по трассе М-5 в Челябинской области ограничили до утра 9 января

В регионе снова начался снегопад

Ограничение для движения транспорта на трассе М-5 вновь продлено. Оно действует на участке от Аши до развязки на Чебаркуль. На этот раз предупреждение действует до 9 утра 9 января, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Ограничения из-за неблагоприятных погодных условий действуют с 1548 по 1796 километр автодороги М-5 с шести утра 7 января. По информации регионального Миндортранса, снег на дорогах чистят около 200 единиц техники.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на 9 января в регионе будет идти снег. Температура опустится до минус 19 градусов, при прояснениях — до минус 23 градусов. В отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с, на дорогах гололедица. Региональное управление МЧС России просит водителей воздержаться от дальних поездок.