В Магнитогорске в аварии с грузовиком погибла женщина

Ее 11-летнюю дочь госпитализировали с травмами

Вечером 7 января в Магнитогорске при столкновении легкового авто с грузовиком погибла пассажир легковушки и пострадала 11-летняя девочка, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла около 17:00 у дома № 71 по улице Московской. По предварительным данным, 43-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Симбол», поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся с машиной «Мерседес Бенц», которая двигалась прямо.

«В результате ДТП пассажир „Рено“ — 45-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, 11-летняя пассажирка доставлена в медицинское учреждение с травмами»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии уточняют сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

Напомним, днем 7 января на трассе М-5 под Златоустом столкнулись две иномарки. В результате погибла 19-летняя девушка, еще два человека получили травмы.