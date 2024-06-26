На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три фуры

Одна из машин перекрыла полосу движения

В Челябинской области на трассе М-5 столкнулись три грузовых автомобиля. Сотрудникам ГИБДД пришлось организовать реверсивное движение — прицеп одной из фур закрыл движение по полосе. О происшествии на дороге сообщили в Госавтоинспекции региона.



Авария случилась 25 июня на 1653 километре автодороги Москва-Челябинск. По предварительным данным, водитель автомобиля MAN допустил занос машины.

«После чего он совершил касательное столкновение с двумя встречными большегрузными машинами», — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадавших нет.