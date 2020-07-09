Из-за нарушений правил безопасности загорелся частный дом в Златоусте

Огонь повредил 60 квадратных метров сарая.

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Пристрой частного дома загорелся в среду, 8 июля, в Златоусте Челябинской области. Пожар по адресу Грибоедова, 63 произошёл в районе восьми часов вечера по местному времени.



О возгорании в частном доме сообщили местные СМИ. По их данным в результате пожара выгорело около 100 квадратных метров, в которые вошли надворные постройки, кровля дома, а также частично пострадала внутренняя отделка. В ГУ МЧС России по региону сайту «Первый областной» подтвердили факт инцидента, однако по данным ведомства от огня пострадало 60 квадратных метров сарая и 12 квадратных метров кровли крыши.

«Предварительная причина инцидента — нарушение правил монтажа электрооборудования»,— рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Всего на месте ЧП работало 5 единиц техники и около 16 пожарных Златоуста. Отметим, что человеческих жертв удалось избежать.

Напомним, в прошлую пятницу, 3 июля, в том же Златоусте загорелась квартира с детьми внутри. По словам очевидцев, причиной того инцидента могло стать то, что дети подожгли матрас.