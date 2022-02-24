На термальном курорте в Челябинской области утонула школьница

Трагедия произошла в бассейне

Днем 23 февраля в бассейне термального курорта в Коркинском районе обнаружили тело 11-летней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть потерпевшего), сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ по Челябинской области.

Девочка отдыхала с родными. По предварительным данным, волосы ребенка засосало в отверстие для слива воды, и девочка не смогла вынырнуть на поверхность.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Устанавливаются виновные должностные лица компании, предоставляющей данную услугу, не обеспечившие должный контроль по обеспечению лиц, находившихся в воде», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данному факту прокуратура также проводит проверку.

«Будет дана оценка действиям сотрудников организации в части качества оказываемых услуг, обеспечения должного контроля за посетителями, находящимися в воде, а также технического состояния оборудования», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.