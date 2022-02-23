Как челябинцев поздравляют с Днем защитника Отечества

От выставки бронетехники до концерта Моники Белуччи: Первое областное информагентство выяснило традиции празднования 23 февраля на предприятиях Челябинска

Торт размером со стол, фляжки и мультитулы, день открытых дверей и домашние соленья — это лишь малая часть списка тех сюрпризов, которые ожидают челябинцев на работе накануне Дня защитника Отечества. Корреспонденты Первого областного информагентства расспросили о традициях празднования 23 февраля руководителей известных предприятий и учреждений культуры Южного Урала.



Директор Челябинской областной филармонии Алексей Пелымский: вручили «Оскар», за что — не помню





— Буквально сейчас (разговор происходит 22 февраля) я ем торт «Гармония», который привез заместитель директора фабрики «Южуралкондитер». Он размером со стол, килограммов 15. Вот такой у нас праздник. Помню, однажды нам устроили церемонию награждения премией «Оскар». Мы заходили в филармонию и сразу попадали на красную дорожку. Под звуки барабанов — выстроились барабанщицы! — проходили в зал. Все было устроено, как на мировых кинофестивалях: вручали статуэтки «Оскар» (один в один!) в разных номинациях: «Самый харизматичный», «Самый талантливый», «Самый сильный» и так далее. Я получил два «Оскара». В каких номинациях, не помню, но по блату, конечно.

Директор по персоналу и связям с общественностью «ОМК Трубодеталь» Елена Синичкина: инструмент — лучший подарок для мужчины!

— На заводе «ОМК Трубодеталь» есть свои традиции празднования Дня защитника Отечества. На проходных завода утром обычно звучат патриотические песни, девушки встречают мужчин, поздравляют их и дарят небольшие полезные сувениры. Сейчас, в связи с ограничительными мерами, подарки вручаются уже на местах, в подразделениях и цехах. В этом году сотрудники предприятия получат измерительные рулетки. Инструмент у любого мужчины в почете. В прошлом году дарили универсальный ключ-мультитул.

Второй год подряд два праздника, 23 февраля и 8 марта, отмечаются у нас вместе в прямом эфире на всех производственных площадках ОМК. Проводятся различные конкурсы, розыгрыши, приглашаются известные телеведущие и актеры. В этом году в компании решили проверить, действительно ли женщины разговаривают на венерианском, а мужчины на марсианском языках. А потому будет организован супермарафон. Все желающие могут собрать свою команду (мужскую или женскую), и, включив женскую логику или мужскую решимость, а также общую смекалку, выполнять разные задания, зарабатывать баллы и получать призы в прямом эфире. Марафон продлится с 24 февраля по 5 марта. Кроме того, организуется фотоконкурс «Просто космос ОМК». Нужно сделать фотографию или селфи на фоне праздничного баннера и разместить фото в соцсетях со специальным хэштегом. Самые веселые и харизматичные участники получат приятные подарки.

Начальник департамента по связям с общественностью Группы компаний «МКС» Мария Неволина: «Моника произвела фурор!»





- За 10 лет моей работы в компании каких только креативных идей не было реализовано... Повторяться все же не хочется — всегда стараемся придумывать на праздник что-то новое. Организовывали поздравления в стиле милитари, обыгрывали тему Олимпиады, приглашали коллег на гламурную вечеринку с «Моникой Беллуччи».

Помню, как настоящий фурор произвела приглашенная «Моника» — это была очень красивая и харизматичная актриса, которой удалось воссоздать стилистику итальянского кино. Мужчины были в восторге, их очень порадовал такой подарок. Но мы всегда держим баланс в таких историях, не допуская пошлости и вульгарности, поскольку для нашей корпоративной культуры это неприемлемо.

В этом году мы решили мужчинам подарить праздничное настроение, пригласив музыкальный коллектив с интересным репертуаром, который специально был подготовлен к этому празднику — в него вошли хиты групп «Океан Эльзы», «Ума Турман», известные композиции 1970-ых годов. В стенах нашего офиса мы организуем часовой концерт в качестве подарка от всего женского коллектива. Будет звучать качественная «мужская» музыка. Продолжим празднование в выходные дни, сменив офисные стены на горнолыжные и тюбинговые трассы «Солнечной долины».

Главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев: главный приз выиграл не я, а монтировщик сцены





— У нас начиналось все с милых капустников и переделанных песенок про коллег-мужчин, а в прошлом году девушки устроили нам игровую зону. На Малой сцене всех нас собрали и предложили играть в разные игры: дартс, головоломки, карты и даже мини-казино было (играли на фантики). Это было очень забавно, потому что за выигрыш нам давали билетики, и побеждал не тот, у кого их больше, а тот, чей билетик вытянут из барабана, куда мы их кидали. В результате победил не я, а новый монтировщик сцены, и ему вручили бутылку хорошего алкоголя.

Учредитель Группы компаний G2R Рушан Гиниятов: дарим то, что пригодится в походе





— В нашей компании трудится около 30 сотрудников-мужчин, которых мы ежегодно поздравляем с 23 февраля. Для нас это важное событие в рамках развития корпоративной культуры. Всегда стараемся дарить что-то актуальное и востребованное, избегая примитивных решений. В этом году мы вручим сильной половине коллектива походные фляжки в подарочных пакетах, раньше дарили наборы, стилизованные под армейские сухпайки. Стараемся дарить то, что в дальнейшем может пригодиться мужчинам на наших корпоративных мероприятиях, которые организуем на природе. Ежегодно зимой и летом мы всем коллективом устраиваем походы, выбирая самые популярные локации на природе: озеро Банное, сплав по реке Зилим, Нургуш и другие.

Представитель Челябинского тракторного завода (ООО «ЧТЗ-Уралтрак») Анастасия Магнитова: на ЧТЗ праздник — с танками и полевой кухней

— Ранее на Челябинском тракторном заводе силами творческих коллективов проводились концерты в цехах. В этом году заложена новая традиция — отмечать День защитника Отечества днем открытых дверей и тематическим праздником. Перед заводоуправлением 22 февраля была выстроена историческая техника предприятия: ретро-тракторы, бронетанковая техника периода Великой Отечественной войны. Военно-патриотический клуб «Дивизион» представил выставку вооружений и накормил гостей сытной кашей из полевой кухни. В программе — праздничный концерт, спортивные состязания и конкурсы для детей и взрослых. Ветераны ЧТЗ провели для всех желающих экскурсию по выставке техники, рассказали, как она создавалась и в каких боевых действиях принимала участие.

Руководитель пресс-службы мясоперерабатывающего предприятия «Калинка» Ирина Ивонина: сало, капуста и макет автомата Калашникова





— 23 февраля — выходной день, поэтому стараемся поздравить мужчин нашего коллектива заранее, обычно праздничные мероприятия проходят накануне, в рабочий день. Стало традицией угощать сотрудников, собираясь все вместе за одним столом. В последние годы у нас в коллективе сформировалась необычная традиция — накрывать «мужской» стол, где присутствуют любимые большинством мужчин продукты — квашеная капуста, которую заранее заготавливают сотрудницы столовой предприятия, копченое сало, соленые огурчики, маринованный лучок. При этом застолье проходит всегда без спиртного! По возможности организуем на самом предприятии небольшие активности — в этом году мы пригласили аниматоров, которые проведут конкурсы по сборке макета автомата Калашникова. Также у коллег будет возможность сфотографироваться с красивой девушкой в военной форме и каске, чтобы по-настоящему прочувствовать 23 февраля и вспомнить годы службы в армии. Мы стараемся порадовать мужчин в этот всероссийский праздник, а они, в свою очередь, всегда творчески подходят к организации поздравлений нам на 8 марта. Более того, в каждом отделе предприятия есть свои традиционные подарки мужчинам к 23 февраля — кто-то дарит футболки с надписями, проводят интересные конкурсы с призами типа «пять минут посидеть в кресле начальника», взять незапланированный выходной и так далее.

Дорогая редакция: а у нас - чай и кружки!

А девушки Первого областного информагентства поздравили корреспондентов-мужчин, вручив им именные кружки с дарственными надписями, напоминающими о каких-то наших «подвигах» или запоминающихся фразах. Вдобавок - пакеты хорошего чая и брендированные пряники. Спасибо, девчонки!

Кирилл Бабушкин, Лана Литвер, Арина Михайлова