Индекс Мосбиржи упал на 10% после открытия

Российский рынок акций теряет позиции на фоне военной операции на Украине

Торги на российском рынке акций начались с обвала индекса Мосбиржи на 10,4%.

Цена апрельского фьючерса нефти Brent достигла $100 за баррель. Это максимум с сентября 2014 года. Нефть марки WTI выросла в цене на 3,830%, до $95,43 за баррель.

Доллар США и евро резко дорожают. Первые сделки по доллару США 24 февраля прошли в диапазоне 82,56—84,08 рубля. С января 2016 года доллар впервые поднялся выше уровня 84 рублей. Евро впервые с декабря 2014 года вырос в цене до 95 рублей.

Ранним утром президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.