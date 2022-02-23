Сегодня, 23 февраля, хоккейный клуб «Челмет» во втором гостевом матче серии плей-офф обыграл «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 2:1. Челябинцам удалось взять реванш за вчерашнее поражение и сравнять счет в серии, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. Челябинцев от поражения спас Максим Шабанов, который забросил шайбу за минуту до сирены и перевел игру в овертайм. Дополнительное время длилось менее пяти минут. В позиционной атаке Артем Удот и Иван Стежкин доставили шайбу в правый круг Кириллу Кадышеву, откуда форвард неотразимо бросил и принес южноуральцам победу — 2:1.

«Тяжелейший матч, вратарский матч, с обеих сторон, вратари сегодня держали до последнего. Благодарность команде, что сыграли по заданию, мы внесли небольшие коррективы, слов нет, красавцы мужики, с победой челябинских болельщиков», — говорит главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
«Черно-белые» сравняли счет в серии 1:1. Следующие два матча пройдут 26 и 27 февраля в Челябинске.