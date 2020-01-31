На таможне задержали два грузовика контрафактных «найков» и «адидасов»

Кроссовки могли принести сбытчикам 9 миллионов рублей.

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Челябинские таможенники на трассе Челябинск — Троицк задержали два большегруза заполненных контрафактными кроссовками известных брендов «Adidas», «Reebok» и «Nike». Продавать подделки планировали на внутреннем рынке в Тольятти.

«На 145-ом км трассы А-310 были остановлены два грузовика, следовавшие из Бишкека. Согласно сопроводительным документам, в автомобилях должна была перевозиться женская и детская обувь», — сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Контрафактность спортивной обуви подтвердили обладатель торговых марок, сообщив, что не давали прав на использование брэнда.

«С начала 2020 года это первая партия контрафактных товаров, выявленных мобильными группами Челябинской таможни. По предварительным оценкам ущерб, нанесенный правообладателям, составил около 9 миллионов рублей», — прокомментировал Денис Цымбал, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни.

За незаконное использование брэнда возбудили три административных дела в отношении грузоотправителя. Ему предстоит заплатить штраф от 50 до 200 тысяч рублей, а 9-миллионный груз будет конфискован.