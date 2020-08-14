Контрафактные «Луи Виттон», «Шанель» и «Рибок» не пропустили через таможню в Челябинске

8 автомобилей с этими товарами были остановлены на границе с Казахстаном.

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Чего только не пытаются переправить люди из Казахстана в Россию. И постоянно используют все новые техники и приемы, чтобы довезти свой товар до пункта прибытия. Но сотрудники южноуральской таможни, а также ПУ ФСБ России по Челябинской области всегда на стороже.

На этот раз, на автодороге А-310 на контрольно-пропускном пункте «Троицк» были остановлены 8 автомобилей с товарами народного потребления. Груз состоял их сумок, кошельков, детской и взрослой спортивной одежды известных мировых брендов: «Шанель», «Луи Виттон», «Диор», «Адидас», «Рибок», «Найк» и другие. Продать все это отправители планировали на внутренних рынках Тольятти, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

«По предварительным оценкам ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил 55 миллионов рублей. Помимо одежды и аксессуаров, в одном из автомобилей находилось 400 единиц контрафактной техники „Эппл“ на сумму около 6 миллионов рублей», — рассказал Денис Цымбал, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни.

Сейчас же весь изъятый товар передан троицкой полиции. И в данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел за незаконное использование средств чужого товарного знака. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет со штрафом.