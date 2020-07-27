30 голубей не смогли пересечь границу в Челябинской области

Вместе с ними покинуть Россию не смогли и два бойцовских петуха.

Послушать 00:00

Пограничники и специалисты челябинского Россельхознадзора не допустили вывоз 30 голубей и двух бойцовских петухов из России в Кыргызстан и Казахстан. Живой груз был обнаружен на таможенном пункте «Бугристое».



Голубей везли в Кыргызстан из Москвы в субботу, 25 июля. Петухи направлялись в находящийся на севере Казахстана Костанай из Ярославля. Причиной возврата живности стало отсутствие необходимых сопроводительных документов.

«25 июля в 23.30 и 26 июля в 01.30 вернули, соответственно, 30 голубей и двух бойцовских петухов, которые перевозились без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного Союза ф. № 1, подтверждающих здоровье птицы и благополучность в эпизоотическом отношении территории выхода»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе областного Россельхознадзора.

Оба перевозчика за нарушение законодательства России и Евразийского экономического союза привлечены к административной ответственности по части 2 статьи «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства» КоАП РФ. С ними проведена разъяснительная беседа по порядку перемещения по территории ЕврАзЭС подконтрольных госветнадзору грузов. Машины с птицами были возвращены в места отправления.