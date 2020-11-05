Челябинские таможенники изъяли поддельный парфюм почти на 2 миллиона рублей

Контрафакт пытались завезти в Россию через границу с Казахстаном.

Послушать 00:00

Таможенники челябинской области изъяли поддельную парфюмерию на 1,7 миллиона рублей. Грузовик с несколькими коробками духов и туалетной воды ехал в Екатеринбург из Казахстана. Остановили его на пункте «Бугристое» в Троицком районе.



Обнаружить контрафактную продукцию удалось с помощью сопроводительных документов, в которых было указано несколько коробок с духами. В ходе досмотра таможенники нашли поддельную парфюмерию и туалетную воду известных брендов: Givenchy, Chloe, Bulgari, Boss, Armani, Lacoste.

«По предварительным оценкам, стоимость товара составила 1,7 миллиона рублей. С момента введения запрета с 1 октября 2020 года на ввоз в РФ немаркированных духов и туалетной воды — это первое задержание сотрудниками Челябинской таможни»,— рассказал «Первому областному» начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.

На следующий день мобильная группа таможни задержала ещё один грузовик, в котором также было несколько коробок поддельного парфюма. Сейчас товар изъят. Роспотребнадзором возбуждены административные дела по части 2 статьи 15.12 («Отсутствие маркировки») и по части 1 статьи 14.10 («Незаконное нанесение товарного знака») КоАП РФ. Санкции данных статей предусматривают наложение штрафа и конфискацию товара.