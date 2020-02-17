На скорую помощь в Озёрске напали трое

Двоих подозреваемых уже задержали.

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В Озёрске совершено нападение на станцию скорой помощи. Преступников, по предварительным данным, было трое. Всем ещё нет 30 лет.

Нападение произошло ночью в выходные. Собственный источник в правоохранительных органах рассказал «Первому областному», что мужчины хотели выкрасть результаты анализов. Об этом их якобы попросил знакомый, которого ранее привезли на медицинское освидетельствование. Сообщается, что врачей преступники избили.

«В настоящее время сотрудниками Росгвардии задержан молодой человек 1992 года рождения, он помещен в изолятор временного содержания. Сотрудниками отдела уголовного розыска задержан молодой человек 1993 года рождения, он привлечен к административной ответственности по статье 16.9 КОАП РФ „Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача“», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Третий подозреваемый 1991 года рождения сейчас в розыске. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства нападения. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.