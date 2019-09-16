На Северо-Западе Челябинска встало движение электротранспорта

Причиной поломки стал экскаватор, оборвавший провода.

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В Челябинске на Северо-Западе парализовано движение электротранспорта. И трамваи, и троллейбусы стоят на проспекте Победы. Причиной поломки, по словам очевидцев, стал обрыв контактной сети крупногабаритным автомобилем.

«На перекрестке улицы Молодогвардейцев с проспектом Победы экскаватор оборвал троллейбусные провода. Весь электротранспорт встал. Образовалась пробка», — сообщают очевидцы в паблике «Регион-74».

На самом деле, экскаватор был погружен на полуприцеп. Поломка оказалось серьезной, на месте работают специалисты.

«В скором времени ждать, что транспорт поедет, не стоит, объем работ очень большой», — сообщили сайту «Первый областной» в диспетчерской общественного транспорта.

Отметим, что сегодня утром Северо-Запад Челябинска стоял в масштабной пробке на улице Чичерина, которая образовалась из-за ремонта дорожного полотна.