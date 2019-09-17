Изменение маршрутов: троллейбусы не поедут по Молодогвардейцев-Победы в Челябинске

На перекрестке устраняют последствия обрыва проводов.

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Сегодня, 17 сентября, в связи устранением последствий обрыва контактной сети на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы изменено движение троллейбусов, проезжающих через данный участок дороги. Об этом сообщают в администрации Челябинска.

Движение «рогатого» транспорта организовано по временной схеме. Маршрут № 10 поедет по направлению ул. Молдавская — ул. Чичерина — Солнечный берег. Троллейбус № 17 будет ходить по схеме ул. Молдавская — ул. Чичерина — Железнодорожный вокзал. А 14-тый номер двинется по схеме ЧМК — Свердловский пр. — ПКиО им. Гагарина. Горожанам нужно учитывать изменения при планировании поездки.

16 сентября на перекрестке Молодогвардейцев и проспекта Победы водитель грузового автомобиля МАЗ, на прицепе которого был расположен экскаватор, оборвал провода контактной сети. Из-за этого в районе было парализовано движение электротранспорта. Проезд трамваев восстановили еще вечером, но последствия обрыва для троллейбусов оказались серьезнее. Устранить их обещают в течение сегодняшнего дня.