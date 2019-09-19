Света лишились почти 7 500 человек на северо-западе Челябинска

Крупная авария произошла на городских электростанциях.

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В Челябинске на Комсомольском проспекте встало движение троллейбусов, не работают светофоры. Также сообщается об отключении электроэнергии в домах Курчатовского района. Отрезанными от цивилизации остаются 7 400 человек на северо-западе Челябинска.

В управляющей компании ООО УК «ПЖРЭО Курчатовского района» рассказали о крупной аварии на электросетях. Причиной стали сильные дожди и усиления ветра.

Непогода вызвала технологическое нарушение в работе энергооборудования компании «Россети Урал» — «Челябэнерго». Повреждены оказались две ВЛ 110 кВ «Челябинская ТЭЦ-4-Шагол» и «Челябинская ТЭЦ-4-Аэродромная.

«Место повреждения энергооборудования обнаружено. В настоящее время на линиях работают четыре ремонтно-восстановительные бригады Центральных и Челябинских городских электросетей компании „Россети Урал“ — „Челябэнерго“, задействовано два РИСЭ. С 9:25 в энергокомпании введен особый режим работы. Электроснабжение всех потребителей будет восстановлено после завершения ремонтных работ», — сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Когда свет вернутся в дома жителей Курчатовского района пока не известно. В компании «Россети Урал» также отметили, что в связи с прогнозом об ухудшением погоды, приведены в готовность все средства для устранения нарушений в электроснабжении.