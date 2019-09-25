В челябинских троллейбусах подорожал проезд

Цена повысилась только для тех, кто платит банковской картой.

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В Челябинске изменилась стоимость проезда в троллейбусе. Ранее билет стоил 20 рублей и для тех, кто оплачивает его наличными, и для тех, кто платит банковской картой. Недавно жители города начали замечать, что стоимость проезда при безналичном расчете повысилась. Вместо 20 рублей, с карты начали списывать 23 рубля.

«Действительно, сейчас стоимость проезда при оплате банковской картой или при помощи телефона — 23 рубля. Если платить наличными, цена останется прежней — 20 рублей», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-служе ООО «ЧелябГЭТ».

Напомним, что безналичный расчет в городском электротранспорте появился 1 июля 2019 года. За несколько месяцев жители Челябинска начали использовать эту возможность и оплачивают проезд безналично: как с помощью карт, так и с помощью смартфонов, подключенных к сервису NFC.