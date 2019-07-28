На Северо-Западе Челябинска сбили мотоциклиста

Водителя мотоцикла доставили в больницу с травмами.

Вчера, 27 июля, поздно вечером на Северо-Западе города Челябинска произошло ДТП с участием мотоцикла. Есть пострадавшие.

В Калининском районе около 102 дома по улице Братьев Кашириных в 23:55 столкнулись автомобиль «Хонда» и мотоцикл Kawasaki.

«За рулём автомобиля был водитель 1990-ого года рождения, а мотоциклом управлял мужчина 1991 года. В результате автоаварии мотоциклист был доставлен в медицинского учреждение с различными травмами. Водитель машины не пострадал», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Редакция сайта «Первый областной» напоминает, что, находясь за рулём транспортного средства, нужно быть максимально внимательным, осторожным и соблюдать все правила дорожного движения.