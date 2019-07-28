Бывший замгубернатора Челябинской области спровоцировал ДТП

Андрей Косилов лично подтвердил факт аварии.

Сегодня, 28 июля, на Южном Урале произошло ДТП с участием бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андреем Косиловым. Ныне директор агрохолдинга «Равис» сам подтвердил факт ДТП.

«Авария случилась. Сейчас самое главное, чтобы все остались здоровы», — потерянным голосом поделился с сайтом «Первый областной» сам Андрей Косилов.

​​По предварительным данным, бывший чиновник выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Lada Vesta. Водитель отечественного авто и двое пассажиров госпитализированы. Многие СМИ ранее сообщали, что Андрей Косилов находился в нетрезвом состоянии. Но отчёт медика этот факт опроверг.