На Северо-Западе Челябинска после ДТП опрокинулась маршрутка

Семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Сегодня вечером, 12 июля, в Курчатовском районе Челябинска произошла страшная авария. На оживлённой магистрали сошлись маршрутка и Toyota Camry.

На перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Чайковского маршрутное такси, столкнувшись с легковушкой, опрокинулось на бок. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД, пять карет скорой помощи и два реанимобиля. Известно, что в результате аварии пострадали семь пассажиров маршрутки, один из них тяжело ранен. Все они извлечены из салона транспортного средства, а те, кому понадобилась медицинская помощь, доставлены в больницу.

«‎На данный момент мы располагаем информацией о семи пострадавших, детей среди них нет. Состояние шестерых удовлетворительное, у одного — потяжелее», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Анна Фалалеева, пресс-секретарь администрации Челябинска.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель маршрутки. По словам очевидцев, такси выехало на перекрёсток на красный свет, что и стало причиной столкновения.

Временно исполняющая полномочия мэра Челябинска Наталья Котова взяла инцидент на личный контроль, чтобы вся необходимая помощь пострадавшим была оказана своевременно. За развитием событий следит и глава региона Алексей Текслер.

Кадры с места событий уже доступны на сайте 1obl.tv, посмотреть их можно здесь. Все подробности произошедшего сейчас устанавливаются. Следите за обновлениями на нашем сайте.