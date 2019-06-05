/ Расстрелявший машину в Челябинске объяснил, зачем взялся за пистолет

Чтобы установить личность стрелка, понадобился поквартирный обход.

Полиция узнала, кто открыл стрельбу по машинам в микрорайоне «Парковый». Для этого участковый отправился в дом на Краснопольском проспекте и провел поквартирный опрос. 23-летний местный житель признался, что именно ему принадлежит пневматический пистолет, из которого стреляли.

Молодой человек пояснил полицейским, что стрелял из пневматического пистолета с балкона своей квартиры, расположенной на 8-ом этаже, причинить вред кому-либо не хотел. Решается вопрос о квалификации его деяний. Пневматический пистолет сотрудниками полиции изъят. — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД города Челябинска.

Тем, кто пострадал от действий стрелка, предлагают обратиться в дежурную часть отдела полиции «Курчатовский» или в участковый пункт полиции по адресу Скульптора Головницкого, 32, и рассказать подробности произошедшего.