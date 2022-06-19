На птицефабрике «Равис» под Челябинском произошел пожар

Причины возникновения ЧП выясняются

Вечером 18 июня на территории птицефабрики «Равис» в поселке Рощино Сосновского района произошел пожар. Возгорание ликвидировали 54 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибыв на место ЧП, спасатели обнаружили горение кровли птичника на площади 2300 квадратных метров. Работники самостоятельно покинули здание, никто не пострадал.

«Тушение организовано от наружного противопожарного водоснабжения, создано два боевых участка — снаружи и внутри здания, работали шесть звеньев газодымозащитной службы. Угрозы распространения на соседние строения не допущено»,— уточнили в ведомстве.

На месте работали 15 единиц техники и 54 человека личного состава. Причины пожара выясняются.

Пожар на птицефабрике уже тушили в прошлом году — огонь объял одну из производственных площадок 17 июня. Тогда причиной возгорания стала попавшая в крышу здания молния. Как тогда сообщили страховые агенты, в результате погибло около 200 тысяч кур.

В тот же день в Копейске загорелся павильон компании «Равис», огонь уничтожил его почти полностью.