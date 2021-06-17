В Рощино от удара молнии загорелся птицекомплекс фирмы «Равис» с 600 тысячами кур

Андрей Косилов рассказал, как произошел пожар

Сегодняшний вечер, 18 июня, оказался недобрым для владельца агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова: в поселке Рощино пожарные пытаются ликвидировать возгорание крупной производственной площадки птицекомплекса, а в Копейске в эти минуты тушат торговый магазин фирмы. Андрей Николаевич прокомментировал Первому областному информагентству причины пожаров.

«Дождь и гроза начались после окончания рабочего дня, в производственных залах никого, кроме кур, не было. Молния попала в крышу. Гроза сопровождалась ветром, и огонь быстро разнесся по постройке», — рассказал Андрей Косилов.

Он также сказал, что производственная площадка представляет собой три зала, где в обшей сложности размещались 600 тысяч голов взрослой птицы.

«Убытки я еще не считал. Возгорание пытаются ликвидировать, но посчитать только потери по мясу не сложно: каждая птица весит порядка двух килограммов. Умножайте на среднюю цену», — прокомментировал Андрей Косилов.

Сейчас пожарные службы пытаются ликвидировать возгорание, и, возможно, удастся спасти хотя бы какую-то часть поголовья.

Кроме того, в Копейске идет пожар на улице Сутягина. В помещении расположился продуктовый магазин фирмы «Равис». По словам Андрея Косилова, серьезно пострадала только крыша магазина (хотя очевидцы сообщают о полном выгорании — авт). Представители агрохолдинга считают, что причиной пожара стали неполадки в системе электроснабжения при строительстве здания, которое фирма не возводила.





