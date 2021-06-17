В Копейске сгорел торговый павильон фирмы «Равис»

Причины пожара устанавливаются

В Копейске ликвидируют возгорание продуктового магазина. Крупный пожар произошел на улице Сутягина. Очевидцы сообщают о полном выгорании фирменного магазина «Равис», об этом они пишут в местных пабликах.

Копейский пожарно-спасательный гарнизон сообщил, что возгорание еще ликвидируют.

«Сейчас пожарные ликвидируют горение на улице Сутягина. Пожар произошел в магазине „Равис“ причины будут установлены сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы», — сообщили в службе.

Торговый павильон находился рядом с автостанцией.