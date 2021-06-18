При пожаре на птицефабрике в Рощино погибли более 200 тысяч кур

Страховые агенты посчитают убытки предприятия

Сегодня, 18 июня, на птицефабрике «Равис» посчитают убытки от пожара, который случился накануне и уничтожил один из птичников. Об этом Первому областному информагентству рассказал владелец агрохолдинга Андрей Косилов.

По его словам, причиной пожара стало попадание молнии в птичник.

«Это зафиксировали камеры внутреннего наблюдения. Причем на них отчетливо видно, как молния дважды попадает в крышу. Речи не идет о нарушении правил безопасности. Непредвиденная ситуация», — рассказал Андрей Косилов.

Сегодня на птицефабрику приедут страховые агенты, чтобы оценить ущерб, нанесенный огнем. По предварительным данным, при пожаре погибли более 200 тысяч кур.

Напомним, огонь в одном из птичников фабрики «Равис» вспыхнул накануне вечером, 17 июня. Пожарные почти пять часов боролись со стихией. К тушению пожара было привлечено 83 человека и 26 единиц техники. Площадь поражения огнем составила почти четыре тысячи квадратных метров.