На приемную Дмитрия Медведева в Челябинске напал неизвестный

Такой же атаке подвергся офис «Единой России».

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Офис партии «Единая Россия» по адресу Свободы, 153 сегодня днем подвергся «налету» со стороны неизвестного молодого человека. Он бросил пузырек с зеленкой в вывеску отделения.

«В первой половине дня, 13 сентября, к крыльцу офиса партии на Свободы, 153 подошел неизвестный и бросил в вывеску пузырек с зеленкой, пузырек разбился, вывеска оказалась в зеленке. В настоящее время мы изучаем записи с камер видеонаблюдения и уже обратились в правоохранительные органы с заявлением», — прокомментировала Ольга Кондратьева, пресс-секретарь регионального отделения партии.

Как сообщают в пресс-службе партии, в то же время аналогичное нападение было совершено на Региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева. Личность нападавшего также не установлена.