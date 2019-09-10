«Единая Россия» определит новый состав гордумы Челябинска

В декабре новые депутаты должны будут выбрать мэра.

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Выборы закончились для жителей, но не для депутатов. 170 человек, которые были избраны в районные советы Челябинска, должны будут сформировать новый состав городской думы, от которой в свою очередь зависит то, кто станет новым мэром.

По данным Владимира Мякуша, секретаря регионального отделения «Единой России», партия получила 133 мандата и особенно отличилась успехом в Тракторозаводском районе, где заняла 23 места из 25. Теперь очевидно, что в городской думе большинство останется за «ЕР».

Порядка полутора десятка мандатов на выборах смогли взять самовыдвиженцы. Будут в районных собраниях представители от ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и даже один член «Партии пенсионеров за социальную справедливость».

В скором времени новоизбранным депутатам предстоит принять участие в череде собраний. Уже к концу сентября райсоветы должны будут выбрать своих делегатов в городскую думу.

«У нас очень сжатые сроки, 10 и 11 сентября будет проходить заседание местных политсоветов „Единой России“, затем 13 сентября мы проводим конференцию отделений партий по выборам делегатов на уже региональную конференцию, которая пройдет 20 сентября. Там мы сформируем список кандидатов в городскую думу, которой потом предстоит выбрать нового главу города», — рассказал Владимир Мякуш.

В соответствии с законами, гордума, главы руководящих органов и мэр города будут выбраны уже к декабрю этого года.