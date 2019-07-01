/ Партия «Единая Россия» решила поддержать Алексея Текслера на выборах губернатора

Делегаты единогласно поддержали предложение на конференции.

Поддержать кандидатуру Алексея Текслера на выборах в губернаторы Челябинской области решили представители регионального отделения «Единой России». На конференции, которая состоялась 1 июля, все делегаты единодушно поддержали идею, выдвинутую лидером партии Владимиром Мякушем.

Мы оформили решение в виде постановления конференции, которое делегаты единодушно поддержали. Алексей Леонидович идет самовыдвиженцем, это понятно, он хочет показать южноуральцам, что он будет губернатором для всех жителей данной территории. Делегаты, присутствовавшие сегодня, поехали в свои муниципальные образования, чтобы идею реализовывать. — рассказал сайту «Первый областной» лидер «Единой России», председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Отметим, что Алексея Текслера решила поддержать также партия «Справедливая Россия».

Напомним, что на выборы губернатора Челябинской области было зарегистрировано 14 кандидатов. 8 самовыдвиженцев — Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Комиссаров, Александр Лебедев, Сергей Морозов, Татьяна Якимова, Виктор Перов и Станислав Артемов. От партий документы подали — Виталий Пашин — ЛДПР, Сергей Смышляев — «Родина», Степан Фирстов — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Константин Нациевский — «Коммунистическая партия России», Ярослав Щербаков — «Яблоко», Алексей Севастьянов -«Гражданская Сила».

Выборы губернатора в Челябинской области пройдут в единый день голосования — 8 сентября.