/ «Единая Россия» проведет праймериз в эти выходные

В 15 районах области откроется 170 избирательных участков.

Партия «Единая Россия» проведет в это воскресенье, 26 мая, предварительное голосование. В 15 районах области с 8 утра и до 8 вечера будет открыто 170 счетных участков. Большинство из них — в Челябинске: 26 на ЧТЗ, по 25 в Калининском, Советском, Курчатовском и Ленинском районах, 21 в Центральном и 11 в Металлургическом.

На участие в праймериз заявилось более тысячи представителей «партии власти». Именно победители предварительного голосования и станут кандидатами от «Единой России» в депутаты районных советов на грядущие выборы, которые состоятся 8 сентября. Об этом рассказал руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Виталий Маслов.

Мы от слова «праймериз» уже отходим, потому что это, все-таки, заимствованное слово. Цель предварительного голосования — отобрать кандидатов, которые будут представлять парию «Единая Россия» на выборах 8 сентября, опираясь на мнение избирателей. У нас голосование рейтинговое, соответственно, тот, кто больше набрал, тот и получил. 1090 человек у нас выдвинуты и зарегистрированы как участники предварительного голосования. — рассказал радио «Business FM Челябинск» руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Виталий Маслов.

Отметим, что для привлечения избирателей на участки «Единая Россия» традиционно устраивает различные акции. На одних участках всем подарят садовые цветы, а на других — устроят масштабные праздники. Однако при обширной работе с избирателями и близости предварительного голосования оно не освещается в СМИ. Как отметил политолог Александр Мельников, данное поведение партии может говорить о неопределенности в политической ситуации.

Это связано со сменой губернатора. «Единая Россия», наверное, не имеет такой уверенности и оснований, чтобы активней продвигать, в том числе через СМИ этот процесс. Плюс «Единая Россия», думаю, внимательно мониторит рейтинги, настроения избирателей, нет до конца уверенности, насколько активно кандидаты, поддержанные в итоге на праймериз, будут связывать себя с партией и продвигать партийный бренд, поэтому на раннем этапе праймериз сильно их закреплять, может быть, и не считают нужным. — рассказал политолог Александр Мельников.

По мнению Александра Мельникова, в «Единой России» Больше рассматривают праймериз как инструмент выявления основных кандидатов, а не платформу для работы с населением. Всего же в рамках предварительного голосования в области будет распределяться почти 500 мандатов, 170 из них непосредственно в Челябинске.