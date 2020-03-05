Инвалид погиб в полыхающей квартире в Магнитогорске

Пенсионер надышался угарным газом.

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Трагедия произошла в доме по улице Дружбы в Магнитогорске. В квартире, где проживал 68-летний мужчина, вспыхнул пожар. Хозяин почувствовал запах дыма, но покинуть квартиру самостоятельно не смог. Пенсионер имел инвалидность — у него были ампутированы ноги. Подоспевшие родственники и соседи вытащили его на лестничную площадку. Однако спасти его так и не удалось. Он скончался на месте.

«При тушении пожара по маршевым лестницам было эвакуировано 10 человек и спасено три человека с использованием автолестницы», — прокомментировал начальник службы пожаротушения Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Григорий Мясников.

По предварительным данным, причиной пожара послужили неисправность или нарушения техники безопасности при эксплуатации электрооборудования.