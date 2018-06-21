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Злоумышленник пырнул ножом отдыхающего на пляже магнитогорца

Раненого доставили в больницу.
сегодня в 17:04
  |  Происшествия

Вооруженный ножом мужчина нарушил спокойствие отдыхающих на пляже в Магнитогорске. Неизвестный вечером 20 июня набросился с ножом на окружающих. В тот момент было достаточно людно, рядом играли дети. Как предполагают очевидцы, агрессор был пьян. Один человек во время нападения пострадал. Остановить его удалось только сотрудникам ЧОПа, которые прибыли после срабатывания тревожной кнопки.

Экипаж группы быстрого реагирования обезвредил мужчину, который угрожал посетителям «Северного пляжа» и нанес ранение в спину одному из отдыхающих. — сообщили сайту «Первый областной» представители охранного предприятия «Право роста».

Пострадавшего мужчину госпитализировали, у него одно ножевое ранение. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют магнитогорские полицейские. Злоумышленник передан правоохранителям.

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