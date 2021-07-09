На перегоне Запасное — Джабык в Челябинской области временно приостановили движение поездов

На участке устраняют возгорание полосы отвода железной дороги

В пятницу, 9 июля, на перегоне Запасное — Джабык произошло возгорание полосы отвода железной дороги. Пострадавших и повреждений объектов транспорта нет. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Два пожарных поезда задействовано для тушения пожара на перегоне Запасное — Джабык.

«Тушение проводится бригадами двух пожарных поездов станций Карталы и Магнитогорск. На время ликвидации возгорания на перегоне взят технологический перерыв. По графику движение пассажирских поездов на данном участке не осуществляется. Отправление ближайшего электропоезда сообщением № 6521 Карталы — Магнитогорск планируется в 18:35», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД.

Сегодня, 9 июля, огонь, вспыхнувший в лесу из-за сильного ветра, перекинулся на поселок Джабык. Людей срочно эвакуируют. Накануне из поселка Запасное в новокаолинскую школу эвакуировали 21 человека. Для людей организовали питание и спальные места. Сегодня пункт временного пребывания развернули и в поселке Кизилчилик.